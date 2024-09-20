Бизнес-консультант Баушева: планирование первых рабочих дней поможет избежать стресса после отпуска
Многие испытывают трудности с возвращением на работу после отпуска. В беседе с Life бизнес-консультант Надежда Баушева рассказала, как сделать переход более комфортным.
Эксперт посоветовала завершить все срочные дела до отдыха. Кроме того, избежать стресса поможет планирование первых дней после возвращения, отметила специалист.
По ее словам, эффективность также покажет физическая активность. Утренняя разминка и прогулки в перерыве позволят сохранить сосредоточенность.
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