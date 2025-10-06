Бизнес-эксперт Трепольский заявил, что россияне могут столкнуться с финансовыми потерями из-за новых правил выезда детей

С 20 января 2026 года для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию детям до 14 лет потребуется собственный загранпаспорт. Из-за новых правил россияне могут столкнуться с финансовыми потерями, заявил эксперт по финансам и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский в интервью «Газете.Ru» .

«Удерживаются фактически понесенные расходы туроператора, которые ближе к вылету обычно достигают 100%. По договору о реализации туристского продукта обязанность иметь действительные документы лежит на путешественнике», — отметил специалист.

Эксперт пояснил, что отсутствие у ребенка загранпаспорта приравнивается к аннуляции поездки по инициативе клиента. При этом страховка от невыезда такие ситуации обычно не покрывает.