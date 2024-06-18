Бизнес-эксперт Резванова призвала расширять круг знакомств для новых партнерств

Чтобы развивать свой бизнес или карьеру, нельзя пренебрегать таким понятием, как нетворкинг, предполагающий установку новых профессиональных связей и их поддержание. Об RuNews24.ru рассказала бренд-стратег, мастер бизнес-игры «Личный бренд. Активация» Алена Резванова.

Она призвала заранее продумать небольшую самопрезентацию. Она поможет сразу показать свои сильные стороны и расположить к себе потенциального партнера.

«В современном мире, где конкуренция растет с каждым днем, умение эффективно налаживать контакты становится ключевым фактором успеха. Главное — действовать грамотно и подобрать себе подходящие мероприятия», — подчеркнула эксперт.



Она добавила, что после знакомства важно поддержать связь. Можно написать человеку, ненавязчиво напомнить о себе или поблагодарить за полученный опыт.