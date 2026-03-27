Бизнес-эксперт призвала селлеров развивать собственные интернет-магазины и продажи через соцсети

Эксперт по оптимизации и масштабированию бизнеса, основатель консалтинговой компании Олеся Гундарева в интервью радио Sputnik поделилась стратегиями для селлеров, которые хотят сохранить бизнес в условиях спада на онлайн-платформах.

В 2026 году впервые за всю историю количество продавцов на маркетплейсах уменьшилось. Это произошло из-за роста комиссий до 50% и увеличения налоговой нагрузки.

Гундарева подчеркнула, что сейчас маркетплейсы ориентированы на стабильность оборотов, а не на рост числа селлеров. Эксперт также обратила внимание на то, что многие селлеры не выдерживают перехода на налоговый режим с нагрузкой до 22%, так как розничная цена становится неконкурентной. Параллельно дорожает и импорт, что снижает маржинальность.

По мнению Гундаревой, для выхода из бизнеса с минимальными потерями важно просчитать текущую юнит-экономику с учетом тарифов и комиссий 2026 года.

«Если товар может продаваться с прибылью — это один сценарий. Когда маржи нет, ваша задача — вернуть оборотные деньги», — посоветовала специалист.

Также эксперт рекомендовала развивать собственные интернет-магазины, продавать товары через социальные сети и выходить в офлайн. Она подчеркнула важность комплексной стратегии выживания и роста, которая включает в себя перерасчет юнит-экономики, оптимизацию упаковки, анализ спроса по регионам и другие меры.