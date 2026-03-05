Бизнес-эксперт Кондакова отметила, что отзывы других покупателей могут толкнуть женщин на импульсивный шопинг

Эксперт по развитию бизнеса, ритейлу и цифровизации Анастасия Кондакова в интервью радио Sputnik рассказала, что женщины совершают спонтанные покупки чаще мужчин. Она объяснила, какие факторы влияют на это поведение.

По словам специалиста, женщины — более активные и регулярные онлайн-покупатели. Это связано с тем, что они лидируют в приобретении товаров повседневного спроса.

«В категориях, таких как одежда, обувь и аксессуары, где выбор часто эмоционален, высокая частота покупок создает больше возможностей для импульсивных решений», — отметила Кондакова.

Она подчеркнула, что главным фактором здесь выступает доверие к социальному доказательству: отзывы других покупателей имеют большое значение и могут стимулировать незапланированную покупку. Маркетинговые кампании также играют важную роль. Они активно используют механизмы социального доказательства и персональные предложения, чтобы привлечь внимание женщин.

С появлением маркетплейсов потребительское поведение женщин изменилось. Теперь шопинг стал для них инструментом управления бытом, позволяющим экономить время и силы, дбавила эксперт.