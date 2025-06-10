Одним из ключевых событий деловой программы Петербургского международного экономического форума — 2025 станет бизнес-диалог «Россия — США». Об этом сообщили на сайте Росконгресса .

Мероприятие посвятят поиску новых возможностей для экономического сотрудничества в условиях стремительных изменений в мире и сохраняющейся геополитической турбулентности.

«Даже в условиях ограниченного политического диалога бизнес продолжает находить пути взаимодействия. ПМЭФ предоставляет уникальную площадку для прагматичного и открытого общения, где деловые круги России и США могут обсудить актуальные вызовы», — отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Сессия «Россия — США» позволит организовать конструктивный диалог, направленный на преодоление барьеров и развитие партнерства в таких сферах, как инвестиции, энергетика, промышленность, технологии, инфраструктура и транспорт.

Участники обсудят создание условий для восстановления и расширения делового сотрудничества, новые возможности для предпринимателей и инвесторов и проекты, которые могут стать катализатором устойчивого роста экономики.

«Мы поддерживаем инициативы американского бизнеса и считаем ПМЭФ одной из немногих площадок, где представители деловых кругов из разных стран, включая США, могут открыто обсуждать актуальные вопросы», — заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

Бизнес-диалог станет важным шагом к поддержанию профессионального взаимодействия и развитию деловых инициатив.