Россия и страны арабского мира переходят к новому этапу экономического сотрудничества: от традиционной торговли к формированию совместных технологических экосистем. Этой теме посвятят бизнес-диалог «Россия — Арабский мир», который пройдет 4 июня в рамках ПМЭФ.

Сейчас партнерство развивается сразу по нескольким стратегическим направлениям: ИИ, кибербезопасность, цифровая инфраструктура, «умные» города, логистика и другие.

«Россия и арабский мир сегодня формируют качественно новую модель партнерства, основанную не только на торговле, но и на совместном создании технологий, производств и компетенций. В условиях трансформации мировой экономики именно такие форматы кооперации становятся основой поддержания стабильности и технологического суверенитета», — подчеркнула председатель Российско-Арабского делового совета ТПП России Сергей Горьков.

На встрече участники обсудят сценарии преодоления регуляторных барьеров для выхода российских высокотехнологичных решений на рынки стран Ближнего Востока, механизмы венчурного софинансирования и инструменты защиты интеллектуальной собственности.