Биотехнолог Золотарева призвала не игнорировать уборку листьев и растительных остатков на даче при подготовке к зиме

Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала RT , что при подготовке дачи к зиме важно предотвратить развитие микроорганизмов.

«Высокая влажность и теплый воздух в доме создают идеальные условия для активного размножения бактерий и плесневых грибов, способных нанести значительный ущерб как растениям, так и строительным конструкциям», — отметила специалист.

Золотарева рекомендовала убрать опавшие листья и растительные остатки, чтобы не дать фитопатогенным грибам рода Fusarium и Botrytis размножаться. Наиболее безопасный метод — компостирование растительных остатков в специально отведенном месте.

Особое внимание при работе с плодовыми деревьями следует уделить обработке ран после обрезки. Срезы диаметром более двух сантиметров необходимо зачистить и обработать современными фунгицидными пастами или водоэмульсионной краской с добавлением медьсодержащих препаратов, заключила Золотарева.