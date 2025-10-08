Биотехнолог Золотарева призвала не игнорировать уборку листьев и растительных остатков на даче при подготовке к зиме
Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала RT, что при подготовке дачи к зиме важно предотвратить развитие микроорганизмов.
«Высокая влажность и теплый воздух в доме создают идеальные условия для активного размножения бактерий и плесневых грибов, способных нанести значительный ущерб как растениям, так и строительным конструкциям», — отметила специалист.
Золотарева рекомендовала убрать опавшие листья и растительные остатки, чтобы не дать фитопатогенным грибам рода Fusarium и Botrytis размножаться. Наиболее безопасный метод — компостирование растительных остатков в специально отведенном месте.
Особое внимание при работе с плодовыми деревьями следует уделить обработке ран после обрезки. Срезы диаметром более двух сантиметров необходимо зачистить и обработать современными фунгицидными пастами или водоэмульсионной краской с добавлением медьсодержащих препаратов, заключила Золотарева.