Биотехнолог Золотарева предупредила о риске контактного дерматита из-за плесени в стиральной машине

Многие сталкивались с проблемой появления неприятного запаха и темных пятен в стиральной машине. Считается, что это происходит при нерегулярном использовании техники, однако плесень может активно развиваться и в машинах, которые работают каждый день. Об этом рассказала доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с Life.ru .

По ее словам, споры плесневых грибов постоянно присутствуют в воздухе и окружающей среде. Для их развития необходимы постоянная влажность и наличие органического субстрата. Подобные условия встречаются в отдельных зонах стиральных машин.

«Во время стирки часть микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности будет оставаться на одежде, что может провоцировать аллергические реакции, контактный дерматит и появление респираторных симптомов, а также оставлять на одежде неприятный запах», — предупредила эксперт.

Для профилактики появления плесени необходимо обеспечить полное высыхание внутренних полостей машины после каждой стирки. Также раз в четыре-шесть недель рекомендуется проводить профилактическую стирку при максимальной температуре с добавлением специализированных чистящих средств.