Биотехнолог Золотарева предупредила о развитии плесневых грибов в старых обоях

Старые обои — благоприятная среда для развития в них плесневых грибов. Размножение микроорганизмов происходит на фоне плохой вентиляции, накопления конденсата и повышенной влажности помещения, рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в разговоре с сайтом «Газета.Ru» .

Ученый отметила, что при производстве большинства обоев также используется формальдегид. Этот канцероген выступает связующим веществом и консервантом.

Он провоцирует раздражение дыхательных путей, кожи и глаз. Длительное воздействие может привести к обострению аллергии и респираторных заболеваний, добавила Золотарева.