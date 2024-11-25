Биотехнолог Золотарева предупредила о развитии плесневых грибов в старых обоях

Старые обои — благоприятная среда для развития в них плесневых грибов. Размножение микроорганизмов происходит на фоне плохой вентиляции, накопления конденсата и повышенной влажности помещения, рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в разговоре с сайтом «Газета.Ru».
Ученый отметила, что при производстве большинства обоев также используется формальдегид. Этот канцероген выступает связующим веществом и консервантом.
Он провоцирует раздражение дыхательных путей, кожи и глаз. Длительное воздействие может привести к обострению аллергии и респираторных заболеваний, добавила Золотарева.
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