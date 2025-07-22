Биотехнолог Золотарева предостерегла от сбора грибов возле трасс и в черте города

Каждый год фиксируются сотни случаев отравления грибами, причем не только ядовитыми, но и условно-съедобными. Опасность может быть связана не с самим грибом, а с местом его произрастания. Об этом сообщила «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По словам специалиста, грибы обладают уникальной способностью накапливать тяжелые металлы и токсины из окружающей среды.

«Особенно опасны экземпляры, собранные вблизи автомобильных трасс, промышленных зон или в черте города. Даже благородные белые грибы или подберезовики, выросшие в этих местах, могут содержать опасные концентрации таких тяжелых металлов, как, например, свинец и кадмий. Концентрация тяжелых металлов в грибах возле дорог может превышать допустимые нормы в десятки раз», — цитирует биотехнолога ИА НСН.

Еще одна угроза — неправильное хранение и обработка грибов. Многие считают, что достаточно просто почистить и сварить грибы, но это не так. Например, грузди перед приготовлением необходимо вымачивать не менее 48 часов с регулярной сменой воды, подчеркнула Золотарева.