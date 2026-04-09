Биотехнолог Тарасова предложила использовать каркаде для «космического» окрашивания яиц

В этом году Пасха совпала с 65-летием первого полета человека в космос, и в интернете набирает популярность тренд на «космическое» окрашивание яиц. Советами поделилась биотехнолог и доцент кафедры РОСБИОТЕХ Вероника Тарасова в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, добиться «космических» оттенков можно, используя только натуральные ингредиенты. Например, краснокочанная капуста придает яйцам голубой цвет, а с помощью уксуса можно варьировать его насыщенность.

Черника окрашивает скорлупу в нежный лавандовый оттенок, а шишки ольхи — в насыщенный коричнево-бордовый. Классическая луковая шелуха дает более светлый коричневый тон, а чай каркаде благодаря стойкому пигменту — фиолетовые оттенки.