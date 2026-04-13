Биотехнолог Таранова посоветовала замораживать куличи в герметичной упаковке

После Пасхи куличи часто остаются в избытке. Заморозка — один из лучших способов продлить срок годности изделия, сообщила заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, замораживание кулича — это допустимый и эффективный метод хранения, если соблюдать определенные правила. Благодаря высокому содержанию сахара и жиров сдобная выпечка хорошо переносит низкие температуры: эти компоненты частично защищают структуру мякиша от разрушения.

Специалист отметила, что необходимо тщательно изолировать кулич от воздуха: сначала обернуть пищевой пленкой или пергаментом, а затем убрать в герметичный пакет или контейнер. Это поможет избежать потери влаги и пересыхания поверхности. При температуре −18 градусов кулич сохраняет свои качества в течение одного-двух месяцев.