Биотехнолог Слынько предупредила, что палки для поиска грибов могут серьезно повредить грибницу

При сборе грибов важно не навредить грибнице, чтобы сохранить урожай. Биолог, доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько рассказала URA.RU о том, как правильно искать и чем собирать грибы.

По словам эксперта, многие грибники используют палки для поиска грибов, разгребая мох и листву. Однако это может серьезно повредить грибницу.

«Каждый сезон любители лесных прогулок отправляются за грибами, вооружаясь длинной крепкой палкой. Однако грубое физическое повреждение этой сети снижает прирост деревьев-симбионтов на 15–30%. Грибница очень хрупкая. Каждое движение острого конца палки перерубает тысячи микроскопических нитей, по которым передаются вода и питание», — отметила Елена Слынько.

Специалист добавила, что под слоем опада прячутся плотные узелки мицелия — будущие грибы. Активно разгребая землю ради одного крупного боровика, можно раздавить десятки его собратьев, которые могли бы вырасти через пару дней.

Опытные грибники используют правило спирали: найдя один гриб, нужно остановиться и медленно осмотреться вокруг дерева, во мху. Это позволяет бережно относиться к грибнице и сохранять грибные места.