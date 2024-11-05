Биолог Золотарева призвала женщин не использовать скрабы из кофе из-за опасности синегнойной палочки

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с «Газетой.ru» объяснила, почему скрабы из кофе — не самая лучшая идея.

Как пояснила специалист, в кофе, который засыпают в кофемашины, может поселиться синегнойная палочка. Эта бактерия вызывает множество недугов — от общих воспалений до септического шока, написал сайт kp.ru.

Золотарева рассказала, что предотвратить распространение синегнойной палочки можно, если регулярно ухаживать за техникой и чистить ее. Бактерия способна сохраняться в воде до одного года при температуре +37 градусов.

Если есть желание использовать скраб из кофе, лучше всего брать продукт, не прошедший через кофемашину.