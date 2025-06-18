Биолог Золотарева назвала золотарник канадский опасным дачным сорняком

На территории российских дач есть сорные растения, которые могут нанести серьезный ущерб здоровью людей и сельскохозяйственным культурам. Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева сообщила «Газете.Ru», что некоторые виды остаются незамеченными, хотя представляют потенциальную опасность.

Золотарева отметила, что золотарник канадский (Solidago canadensis), который часто выращивают как декоративное растение, выделяет в почву вещества, подавляющие рост других растений, и вытесняет их с участка. Его пыльца является сильным аллергеном и может вызывать поллинозы в период цветения (август — сентябрь), особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом. За сезон одно растение может произвести до 100 тысяч семян, которые легко распространяются ветром.

Также стоит обратить внимание на крестовник обыкновенный (Senecio vulgaris), содержащий алкалоиды пирролизидинового ряда, которые обладают гепатотоксичным и канцерогенным действием. По словам эксперта, для человека он не представляет серьезной опасности, так как в растениях содержится в малом количестве, однако может вызывать отеки и боль из-за аллергических реакций. Для животных же крестовник может быть опасен при длительном употреблении в больших количествах: это может привести к угнетению, нарушению аппетита, потере веса, поражению печени и центральной нервной системы.

Эксперт рекомендует дачникам своевременно удалять опасные сорняки до начала их цветения, используя средства индивидуальной защиты.