Биолог Воробьев призвал избегать контакта со змеями

Биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал RT об опасностях, которые могут подстерегать людей в поездках на природу.

По его словам, если в определенной местности есть клещи, нужно принять все необходимые меры защиты: надеть закрытую одежду. Эксперт отметил, что сейчас растения только начали появляться, и особо ядовитых видов еще нет, так как два дня назад лежал снег.

Воробьев также посоветовал избегать контакта со змеями. Лучше просто обойти их стороной, передает сайт kp.ru.

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