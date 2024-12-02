Биолог Воробьев: при использовании инсектицидов важно надевать респиратор
Биолог Михаил Воробьев назвал правила безопасного применения инсектицидов — химических средств, предназначенных для уничтожения насекомых. Об этом сообщил RT.
По словам эксперта, при обработке помещения дихлофосом, карбофосом или другим подобным веществом важно использовать средства индивидуальной защиты. Для этих целей подойдут респираторы, толстые маски и противогазы.
«Помещение после обработки должно закрытым постоять некоторое время, чтобы его действие было в полной мере, а потом нужно его хорошенько проветрить», — отметил биолог.
Он также добавил, что при соответствующей процедуре человек невольно вдыхает некоторое количество паров. Однако несколько вдохов не могут нанести колоссальный ущерб организму, заверил Воробьев.