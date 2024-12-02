Биолог Воробьев: при использовании инсектицидов важно надевать респиратор

Биолог Михаил Воробьев назвал правила безопасного применения инсектицидов — химических средств, предназначенных для уничтожения насекомых. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, при обработке помещения дихлофосом, карбофосом или другим подобным веществом важно использовать средства индивидуальной защиты. Для этих целей подойдут респираторы, толстые маски и противогазы.

«Помещение после обработки должно закрытым постоять некоторое время, чтобы его действие было в полной мере, а потом нужно его хорошенько проветрить», — отметил биолог.

Он также добавил, что при соответствующей процедуре человек невольно вдыхает некоторое количество паров. Однако несколько вдохов не могут нанести колоссальный ущерб организму, заверил Воробьев.