Биолог Воробьев предупредил, что декоративные пруды могут представлять серьезную угрозу для здоровья

В России дачники все чаще обустраивают на своих участках декоративные водоемы, чтобы разнообразить ландшафт и создать место для детских игр. Однако биолог Михаил Воробьев предупредил читателей Life.ru о том, что такие пруды могут представлять серьезную угрозу для здоровья и стать источником распространения насекомых.

По словам специалиста, в декоративных прудах, которые многие выкапывают на своих участках, в первую очередь появляются лягушки. Они откладывают икру, и процесс размножения продолжается. Кроме того, возле водоемов могут размножаться комары, особенно в стоячей воде.

Такие пруды также могут привлечь множество насекомых, если в них выращивать водные растения, например, кувшинки или болотный ирис. Из-за застойной воды в прудах развиваются бактерии и появляется неприятный запах, особенно в жару. Вода может портиться из-за попадания в нее листьев, травы и мусора, что приводит к образованию своеобразного болотца.

Биолог назвал основные риски, связанные с наличием небольшого водоема на участке:

— Утопление для детей, домашних питомцев и даже взрослых, если бортик низкий и скользкий. — Лептоспироз — заражение от воды, в которую могли зайти крысы или ежи. — Цианобактерии — выделение токсинов в жару, вызывающие кожные реакции и отравление. — Электротравма — при использовании насоса или подсветки с нарушенной изоляцией.