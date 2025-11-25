Биолог Воробьев предложил установить поддоны с водой на батареях для комнатных цветов

Биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал RT , как спасти комнатные растения от негативного воздействия сухого воздуха и недостатка солнечного света в зимний период.

По словам эксперта, предотвратить высыхание растений помогут ультразвуковые увлажнители или поддоны с водой, размещенные на батареях. Для компенсации нехватки света он посоветовал использовать специальные лампы.

Эксперт отметил, что в зимний период удобрения можно не вносить, а полив стоит сократить, чтобы растения не росли активно и лишь поддерживали свою жизнедеятельность. Воробьев также рекомендовал убрать цитрусовые с подоконника до наступления тепла.