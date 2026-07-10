Биолог Воробьев посоветовал в июле посадить разнообразную зелень для получения урожая до конца лета

Июль — время для новых посадок в огороде. В этот период особенно благоприятно сажать зелень и пряно-ароматические культуры. Они неприхотливы в уходе и имеют короткий период вегетации. Биолог Михаил Воробьев рассказал URA.RU , что и как сажать в середине лета.

По словам эксперта, в июле уже поздно сажать овощи и цветы, но это идеальное время для посадки разнообразной зелени. Лук-севок, например, относится к числу быстрорастущих культур. Чтобы получать урожай на протяжении всего лета, часть посадочного материала сохраняют и досаживают луковицы еженедельно. Это позволяет получать витамин C до конца сезона.

Также в июле можно сажать рукколу, салат, укроп, листовую горчицу, кинзу и базилик. Эти культуры обычно высевают не один раз, а постоянно в течение лета.

Для посадки зелени в июле можно использовать те же места, где она росла раньше, или грядки, где уже созрели другие культуры. Поскольку эти растения быстро растут и не успевают заразиться, соблюдение севооборота не обязательно. Однако, если есть возможность, можно организовать севооборот на том же месте.

Перед посадкой зелени в июле нужно убрать с грядки остатки предыдущей культуры — ботву, корни, сорняки. Их можно вынести за пределы огорода или отправить в компост. Также необходимо провести рыхление почвы на глубину от 10 до 15 см, тщательно удаляя корни сорных растений.

По словам биолога, пряно-ароматические растения, такие как мята и мелисса, наиболее активно развиваются в жару. В этот период они накапливают максимальное количество ароматических веществ. Зелень же предпочтительнее высаживать при умеренной, прохладной и дождливой погоде. Если жарко, необходимо обеспечить регулярный полив растений.