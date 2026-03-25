Биолог Воробьев назвал уловками блогеров заявления о способности домашних растений очищать воздух

Биолог и агроном Михаил Воробьев сообщил «Москве 24» , что заявления о способности домашних растений очищать воздух — это уловки блогеров или рекламщиков.

Эксперт подчеркнул, что хотя домашние растения выделяют кислород, их влияние на химический состав воздуха в квартире незначительно.

«В процессе фотосинтеза растение поглощает углекислый газ и воду, вырабатывая кислород. Ночью, когда фотосинтез прекращается, растение дышит — выделяет небольшое количество углекислого газа и поглощает кислород. Но эти объемы настолько незначительны, что говорить о каком-либо ощутимом влиянии на воздух в комнате не приходится», — пояснил специалист.

Воробьев отметил, что некоторые цитрусовые и хвойные растения могут оздоравливать воздух, выделяя фитонциды. Среди домашних хвойных он назвал кипарисовик и ель «Коника».

Биолог также развеял миф о том, что некоторые растения, например монстера, вредны для маленьких комнат. Он подчеркнул, что растение не может вредить, поглощая кислород, так как в этом случае оно бы погибло.

Агроном предупредил, что если в квартире есть маленькие дети или животные, стоит знать об опасных видах растений. Например, плоды паслена перцевидного ядовиты и могут вызвать расстройство желудка у детей. К опасным также относятся ароидные растения — монстера, диффенбахия, сциндапсус золотистый, филодендрон, которые содержат алкалоиды и могут вызвать неприятные ощущения при контакте со слизистыми оболочками.