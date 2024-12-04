Биолог Михаил Воробьев в эфире радио «Говорит Москва» назвал инсектициды единственной возможностью избавиться от бытовых насекомых в городских квартирах.

По словам эксперта, метод так называемого вымораживания подходит исключительно для загородных домов.

«Раньше избу открывали зимой и тараканов вымораживали, чтобы температура морозная была такая же, как и за пределами дома», — пояснил он.

Воробьев призвал россиян осторожнее обращаться с дихлофосом. Он представляет опасность не только для насекомых, но и для человека. Самое главное — проветривать помещение после применения ядовитого химиката, добавил биолог.