Биолог Волчев рассказал, что осматривать себя на наличие клещей нужно не дома, а в лесу

Перед тем, как заходить домой после леса, необходимо осмотреть тело и одежду на наличие клещей. Лучше всего это сделать, еще находясь на природе, рассказал радиостанции «Говорит Москва» биолог Евгений Волчев.

Эксперт пояснил, что время в этом вопросе играет ключевую роль.

«Обязательно нужна одежда, которая бы закрывала все тело, так как попадающий на обувь или одежду клещ не ощущается, необходимо заправлять брюки или штаны в обувь или носки», — сказал он.

Волчев призвал надевать в лес одежду светлых тонов, чтобы было проще обнаружить насекомое.