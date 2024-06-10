Биолог Волчев рассказал, что осматривать себя на наличие клещей нужно не дома, а в лесу

Перед тем, как заходить домой после леса, необходимо осмотреть тело и одежду на наличие клещей. Лучше всего это сделать, еще находясь на природе, рассказал радиостанции «Говорит Москва» биолог Евгений Волчев.

Эксперт пояснил, что время в этом вопросе играет ключевую роль.

«Обязательно нужна одежда, которая бы закрывала все тело, так как попадающий на обувь или одежду клещ не ощущается, необходимо заправлять брюки или штаны в обувь или носки», — сказал он.

Волчев призвал надевать в лес одежду светлых тонов, чтобы было проще обнаружить насекомое.

Раскол не за горами. Почему единство Германии оказалось под угрозой

Лихач на Maserati не стал извиняться. Главное о ДТП под Можайском

Мага из «Мармелада». Почему без ФСБ не справиться с малолетним бандитом из семьи мигрантов

Неотъемлемая часть российской истории. Как и когда появилась Новороссия

Столичные предприятия почти в 2,6 раза нарастили объем выпуска продуктов питания

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте