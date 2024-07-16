Биолог Волчев посоветовал как можно скорее удалять присосавшегося клеща

Если клещ присосался, то нужно как можно быстрее удалить его с тела, потому что он иначе он может еще сильнее отравить организм человека. Об этом RT рассказал аспирант Высшей школы живых систем Балтийского федерального университета имени И. Канта биолог и эколог Евгений Волчев.

Он объяснил, что клещи передвигаются достаточно быстро, и от ступни до пояса человека могут добраться всего за пару минут, выбирая для укуса участки с нежной кожей, хотя не пренебрегают и голенью, а также другими частями тела с более грубой кожей. Поэтому, находясь на природе, следует осматривать себя и окружающих каждые 10—15 минут.

Чем дольше клещ остается на теле, тем больше возбудителей инфекции он передаст. Лучше удалить паразита как можно быстрее. Место укуса следует обработать йодом и повторять эту процедуру несколько раз с интервалом в 10 минут. Дело в том, что возбудитель болезни Лайма, переносимый клещами, не сразу проникает в кровь, а некоторое время остается в коже на месте укуса. Йод уничтожит часть бактериальных клеток, что поможет организму справиться с инфекцией.

Нельзя заливать присосавшегося клеща маслом в надежде, что он отпадет сам. Чем дольше клещ питается на человеке, тем больше возбудителей он передаст со своей слюной, что увеличивает вероятность более тяжелого течения болезни. Если клещ присосался, дорога каждая минута. Не стоит тратить время на манипуляции с маслом и ожидание. Необходимо как можно быстрее удалить клеща.