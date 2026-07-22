Биолог Воденеева посоветовала нижегородцам собирать чернику в левобережье Волги

Кандидат биологических наук Екатерина Воденеева в беседе с NewsNN рассказала, где в Нижегородской области можно найти чернику. По ее словам, самые богатые черникой места находятся в левобережье Волги — в Семеновском, Борском, Воскресенском, Ковернинском, Ветлужском и Городецком округах.

В правобережье ягоды можно найти в Павловском, Вадском, Выксунском и Сосновском округах. Пик сбора черники в регионе продлится примерно до середины августа. Биолог советует собирать чернику вручную, чтобы не травмировать кустарники, и использовать широкие корзины, чтобы не помять ягоды, отметил «ФедералПресс».

Воденеева предупредила, что при сборе черники нужно быть внимательными: ягоды вороньего глаза можно перепутать с черникой, но у него на побеге формируется лишь один плод, а у черники — несколько. Также эксперт предостерегла от сбора ягод возле дорог и трасс, так как такие плоды могут накапливать вредные вещества.

Перед походом в лес за ягодами рекомендуется надевать закрытую одежду светлых тонов и пользоваться репеллентами против клещей. Высокие резиновые сапоги помогут защититься от ядовитых гадюк, которые нередко выбирают для отдыха черничники.