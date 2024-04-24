Биолог Вишневский посоветовал выучить ядовитые грибы своего региона | 360°

Общество 24 апреля 2024, 12:21 Биолог Вишневский посоветовал выучить ядовитые грибы своего региона

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Грибной сезон начался в России три недели назад. В лесах уже можно встретить сморчки, вешенки и строчки, рассказал кандидат биологических наук Михаил Вишневский в беседе с News.ru.

Эксперт напомнил о необходимости собирать только знакомые виды. В противном случае есть вероятность отравиться.

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«Нет ни одного ни народного, ни научного признака, который с уверенностью бы позволил отличить съедобный гриб от ядовитого», — подчеркнул специалист.

В связи с этим Вишневский призвал знать в лицо ядовитые грибы своего региона.