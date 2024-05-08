Биолог Ведунова: растения не пострадают из-за резких заморозков в Нижегородской области | 360°

Общество 08 мая 2024, 14:44 Биолог Ведунова: растения не пострадают из-за резких заморозков в Нижегородской области

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Резкие заморозки, которые пришли в Нижегородскую область, не нанесут существенного вреда растениям. Об этом рассказала директор Института биологии и биомедицины ННГУ им. Лобачевского Мария Ведунова в беседе с «Коммерсантом».

По ее словам, большая часть представителей флоры не пострадает из-за низких температур, однако рост продолжит только с потеплением. То же самое касается и сельскохозяйственных культур.

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Эксперт напомнила, что регион входит в зону рискованного земледелия. Растения тут могут пережить даже 10-дневные заморозки, добавил сайт Pravda-nn.ru.