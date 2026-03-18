Биолог Ведунова объяснила, что цифровое общение требует больше усилий

Современное цифровое общение происходит сразу по нескольким каналам — мессенджеры, социальные сети, рабочие чаты и видеоконференции. Постоянное переключение между ними увеличивает нагрузку на мозг. Подробнее рассказала биолог Мария Ведунова в беседе с pravda-nn.ru .

По ее словам, в цифровой среде теряется часть невербальных сигналов, поэтому человеку приходится самостоятельно «достраивать» смысл сообщений и прикладывать больше усилий для концентрации.

«Нам приходится больше вкладываться в это общение. Мы не можем передать часть своих эмоций просто потому, что собеседник не видит наших невербальных сигналов», — объяснила эксперт.

Еще одна проблема — стирание границ между работой и личной жизнью: рабочие сообщения приходят по вечерам и в выходные, не оставляя времени для полноценного отдыха, добавило НИА «Нижний Новгород».