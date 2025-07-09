Биолог Трофимова предупредила о смертельно опасных сорняках на дачных участках

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова сообщила NEWS.ru , что на дачных участках растут смертельно опасные сорняки, например, болиголов и белена. По ее словам, такие растения могут вызвать серьезные отравления и даже смерть.

Все части болиголова ядовиты из-за содержания алкалоидов с никотиноподобным действием. Эксперт отметила, что в древности его яд использовали греки.

Среди опасных сорняков — болиголов пятнистый. У него ствол с фиолетовыми пятнами, при растирании он пахнет мышью. Алкалоиды, содержащиеся во всех частях растения, оказывают никотиноподобное и курареподобное действие. Именно ядом болиголова, а не цикуты, был отравлен Сократ. Еще одно опасное растение — белена. Ее цветы крупные и желтые, но даже небольшое количество этого растения может вызвать галлюцинации, судороги и смерть, — пояснила Трофимова.

Также доцент упомянула лютик едкий. Все его части ядовиты из-за содержания протоанемонина. Это вещество вызывает сильное раздражение кожи, слизистых оболочек дыхательной системы и внутренних органов, а также аллергию. Случайное прикосновение к растению и трение глаз может привести к временной потере зрения.