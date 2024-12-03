Биолог Трофимова предупредила о размножении злаковых мух в квартирах в зимнее время

В зимнее время многие насекомые впадают в стадию диапаузы, однако синантропные виды не прекращают свою активность и могут доставлять человеку значительные неудобства. Об этом рассказала биолог Ольга Трофимова в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам эксперта, к этой группе относятся муравьи, которые могут портить продукты и мебель. Проникшие в квартиру сверчки питаются гниющими остатками еды и крошками.

Кроме того, зимой в жилищах могут размножаться листовые комарики и злаковые мухи. Они попадают в грунт растений вместе с землей и практически не представляют опасности для людей, подчеркнула Трофимова.