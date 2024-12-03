Биолог Трофимова предупредила о размножении злаковых мух в квартирах в зимнее время

В зимнее время многие насекомые впадают в стадию диапаузы, однако синантропные виды не прекращают свою активность и могут доставлять человеку значительные неудобства. Об этом рассказала биолог Ольга Трофимова в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, к этой группе относятся муравьи, которые могут портить продукты и мебель. Проникшие в квартиру сверчки питаются гниющими остатками еды и крошками.
Кроме того, зимой в жилищах могут размножаться листовые комарики и злаковые мухи. Они попадают в грунт растений вместе с землей и практически не представляют опасности для людей, подчеркнула Трофимова.
Военную технику вывезли на улицы Сеула
Глава Чехова посетит стройплощадку пристроя к школе № 3 на этой неделе
Парламент Южной Кореи отменил военное положение
Южнокорейская оппозиция попросила поддержки у сторонников
Опыт Подмосковья в сфере жилищного надзора презентовали в Петербурге
Столкновения начались у входа в Национальное собрание Южной Кореи
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте