Биолог Татаренко: жара представляет опасность для длинношерстных собак, которые не успели перелинять к лету

Во время жары особенно страдают собаки с длинной шерстью, не успевшие перелинять к лету. Об этом изданию NEWS.ru рассказала преподаватель кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии Государственного университета просвещения Марина Татаренко.

В зоне риска также находятся собаки с гладкой шерстью и темным окрасом.

«Очень шерстяные собаки, которые к лету не перелиняли, имеют не защитную шерстяную воздушную подушку, а шубу, которая усугубляет перегрев. Однако очень короткая гладкая шерсть также относит собаку в зону риска», — сообщила биолог.

Что касается противопоказаний к прогулкам летом, медик отметила лишний вес, сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с дыхательной системой. Пожилым собакам также противопоказаны долгие прогулки во время жары.