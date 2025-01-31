Биолог Татаренко: теплая зима может спровоцировать рост моркови, лука, чеснока

В конце января в Московском ботаническом саду начинают цвести подснежники, а некоторые луковичные растения готовятся к пробуждению. Биолог, сотрудница Государственного университета просвещения Марина Татаренко рассказала «Газете.Ru» о потенциальной угрозе для природы, которую несет аномальная теплая зима.

Эксперт объясняет, что если температура поднимется выше нуля на 5–7 градусов и продлится две недели, то это может стимулировать сокодвижение у ранних растений. Могут начать прорастать и озимые культуры — морковь, лук, чеснок, но это будут слабые всходы. Такие растения, как правило, не успевают адаптироваться к изменениям окружающей среды. Их корни находятся в состоянии покоя, и для полноценного сокодвижения необходимы дополнительные факторы: длительная высокая температура и определенный уровень освещенности, которого в зимний период обычно не хватает.

Потепление может нанести небольшой урон некоторым видам растений, но если снежная масса сохранится до наступления морозов, то растения смогут пережить зиму относительно безопасно. Если же произойдет резкое падение температуры после таяния снега, то пострадают многие виды растений, включая декоративные травы, деревья и кустарники.

В таких условиях лучше всего оставить растения в покое. Весна, пришедшая на смену зиме, сможет восстановить баланс, заключила эксперт.