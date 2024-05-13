Биолог Татаренко: собаки перестают выполнять команды из-за неправильного поведения хозяина | 360°

Общество 13 мая 2024, 11:09 Биолог Татаренко: собаки перестают выполнять команды из-за неправильного поведения хозяина

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Некоторые собаки могут отказываться выполнять различные команды. Причиной этого нередко становится неправильное поведение хозяина, сообщила биолог Марина Татаренко в беседе с News.ru.

По словам специалиста, владельцам нужно понимать, какие могут возникнуть трудности с дрессировкой питомцев определенных пород. Так, джек-рассел-терьеры отлично запоминают команды и будут всячески пытаться порадовать своего хозяина. Таксы, наоборот, часто притворяются, что никакой команды не слышали.

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Владельцам собак очень важно не позволять животному менять мнение и постоянно хвалить его в процессе дрессировки, отметила Татаренко.