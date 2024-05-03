Биолог Татаренко рассказала, что весной туи и можжевельники могут пожелтеть от солнца | 360°

Общество 03 мая 2024, 14:07 Биолог Татаренко рассказала, что весной туи и можжевельники могут пожелтеть от солнца

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Туи и можжевельники — одни их самых популярных растений на приусадебных участках и дачах. Как защитить их от весеннего солнца, Life рассказала мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.

Она объяснила, что в марте и феврале растения нужно укрывать, потому что первое солнце действует на них очень агрессивно.

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«Весной все более активное солнце прогревает хвою, веточки „просыпаются“ и начинают развиваться, но необходимой влаги у них для этого нет — корневая система еще не работает и не впитывает воду из почвы», — объяснила Татаренко.

Если же хвоя начала желтеть, то обожженные участки следует удалить. Все засохшие веточки нужно срезать до здоровых. Никак дополнительно обрабатывать их не стоит: с этим справится смола. Также не стоит забывать про полив и подкормку растений, особенно молодых.

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