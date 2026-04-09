Биолог Татаренко предостерегла дачников от злоупотребления азотными удобрениями

Биолог Марина Татаренко рассказала «Газете.Ru» о рисках, связанных с использованием азотных удобрений. Она подчеркнула, что стремление быстро вырастить рассаду и получить урожай может привести к негативным последствиям как для растений, так и для людей, употребляющих их плоды в пищу.

Эксперт отметила, что избыточное количество азота может накапливаться в плодах, листьях и корнеплодах в виде вредных для здоровья человека нитратов. Их высокое содержание представляет серьезную угрозу для здоровья, написал KP.RU.

Что касается рассады, то ее можно подкормить азотом, но важно не переусердствовать, так как чрезмерно удобренные растения становятся слабыми и подвержены заболеваниям.