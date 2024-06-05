Биолог Татаренко посоветовала отвлечь собаку командами, если она боится грозы

Если собака боится грозы и раскатов грома, то нужно попробовать ее отвлечь. Об этом «Известиям» рассказала преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.

По ее словам, не нужно зацикливаться на страхе животного и уделять ему повышенное внимание. Также не стоит гладить ее и пытаться успокоить нежностью.

«По факту животное воспринимает это как вид поощрения своему поведению — как здорово, хозяин все бросил, схватил меня и нянчит», — отметила Татаренко.

Она добавила, что правильнее будет начать отдавать команды. Это даст собаке ощущение большего спокойствия по аналогии с поведением хозяина.