Биолог Татаренко: петунию нужно успеть посеять до конца марта

Сеять петунию рекомендуется до конца марта. Таким советом поделилась преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Марина Татаренко в интервью сайту «Известия» .

Как отметила специалист, растение отличается долгим цветением и неприхотливостью. Семена мелкие, всходы появляются медленно, поэтому сеять их нужно заранее.

После появления ростков петунию пикируют и прищипывают для стимуляции цветения. Высадка в открытый грунт планируется на конец мая. Сохранять любимые сорта можно методом черенкования осенью, добавила Татаренко.