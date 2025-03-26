Биолог Татаренко: петунию нужно успеть посеять до конца марта

Сеять петунию рекомендуется до конца марта. Таким советом поделилась преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Марина Татаренко в интервью сайту «Известия».
Как отметила специалист, растение отличается долгим цветением и неприхотливостью. Семена мелкие, всходы появляются медленно, поэтому сеять их нужно заранее.
После появления ростков петунию пикируют и прищипывают для стимуляции цветения. Высадка в открытый грунт планируется на конец мая. Сохранять любимые сорта можно методом черенкования осенью, добавила Татаренко.
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