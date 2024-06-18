Биолог Татаренко: ботулизм для кошек и собак опаснее, чем для людей

Ботулизм, характеризующийся поражением нервной системы, намного опаснее для собак и кошек, чем для людей. Фактически это болезнь со смертельным исходом, сообщила биолог Марина Татаренко в беседе с News.ru.

По словам специалиста, заранее очень тяжело определить, что у питомцев именно ботулизм. При появлении симптомов заболевания — обычно это паралич жевательной мускулатуры, а затем паралич конечностей, — уже поздно что-то делать.

Татаренко отметила, что вакцина от ботулизма для животных есть. Однако на практике ее никто не ставит.