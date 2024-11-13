Биолог Созыкин призвал менять губки для мытья посуды и мочалки для тела как можно чаще из-за размножения бактерий

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения клеточный биолог Александр Созыкин в разговоре с NEWS.ru призвал менять губки для мытья посуды, а также мочалки для тела как можно чаще.

Как отметил собеседник, часто в мочалках и губках поселяются опасные паразиты, а именно моллюски и клещи. Использование таких мочалок может привести к воспалительным и инфекционным заболеваниям.

«Пользование такой мочалкой может вызвать воспалительные и инфекционные заболевания кожи и слизистых оболочек: микозы, контагиозный моллюск, демодекоз, кожный лишай», — сказал биолог.

Искусственной мочалкой можно использоваться не более шести недель, а мочалкой из натуральных волокон — до трех недель. Если хочется продлить срок действия мочалки, ее можно постирать в стиральной машине, а затем просушить на открытом воздухе под лучами солнца.