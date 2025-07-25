Биолог Смирнов указал на опасность дрожжевых подкормок для огурцов

Дачники часто используют дрожжи для подкормки огурцов, ожидая быстрого роста и богатого урожая. Кандидат биологических наук Сергей Смирнов предупредил о возможных проблемах с таким методом, сообщило Ura.ru .

Как пояснил эксперт, растения не способны усваивать содержащиеся в дрожжах белки и углеводы. Они поглощают только минералы, растворенные в воде.

«А дрожжи в почве быстро погибают и разлагаются бактериями, сбивая микрофлору. Вместо удобрения это превращается в приманку для мух и дрозофил», — заявил специалист.

Садовод-блогер Светлана Самойлова поддержала его мнение, отметив, что дрожжи забирают из земли калий и кальций.