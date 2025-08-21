Биолог Смирнов рассказал, что осенняя подкормка поможет добиться пышного цветения яблони весной

Кандидат биологических наук, директор института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета Сергей Смирнов рассказал URA.RU , что нужно сделать после сбора урожая яблок.

По словам эксперта, осень для яблонь — период подготовки к зиме. В это время дерево формирует почки для будущего цветения.

«Если пренебречь уходом, яблоня уходит в зиму ослабленной. Это снижает ее зимостойкость, а значит, весной дерево может не зацвести так пышно, как хотелось бы», — пояснил Смирнов.

Эксперт рекомендовал очистить приствольный круг от листьев и падалицы, обработать деревья от инфекций, внести калийно-фосфатные удобрения и провести влагозарядный полив. Также важно защитить деревья от грызунов и провести санитарную обрезку, подчеркнул биолог.