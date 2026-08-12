Биолог Смирнов призвал отказаться от использования марганцовки для обработки овощей перед хранением

Некоторые дачники промывают корнеплоды в растворе марганцовки перед закладкой на зиму, полагая, что это защитит урожай от гнили. Однако кандидат биологических наук, директор Института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета Сергей Смирнов в разговоре с URA.RU предупредил о возможных рисках такой обработки.

Специалист отметил, что марганцовка (перманганат калия) является мощным окислителем с выраженным биоцидным действием. Она уничтожает грибы и бактерии на поверхности корнеплодов, но при этом может нанести вред.

«Марганцовка снижает количество на поверхности плодов и корнеплодов источников инфекции и спор. Но марганец относится к тяжелым металлам. Его избыточное попадание в организм вызывает различные патологии, в том числе нарушения работы печени. Марганец может накапливаться со временем», — объяснил Смирнов.

Диетолог и антиэйдж-терапевт Лариса Никитина добавляет, что марганцовка не гарантирует сохранность урожая.

«Она может немножко очистить поверхность, но не убирает инфекцию из трещин и повреждений», — говорит Никитина.

Специалисты предлагают более безопасные альтернативы: специальную обработку препаратами, а также использование простой золы или мелкого древесного угля.

Правила подготовки корнеплодов к зиме просты: не мыть, аккуратно стряхнуть землю руками или мягкой тканью, просушить в тени в проветриваемом месте, обрезать ботву, оставив хвостик 1–2 см, и отсортировать по размеру. Для долгого хранения подходят только целые, здоровые корнеплоды без изъянов.