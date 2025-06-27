Биолог Смирнов посоветовал приманочные культуры для борьбы с колорадским жуком

Кандидат биологических наук Сергей Смирнов поделился полезными советами по эффективной борьбе с главным врагом огородника — колорадским жуком, атакующим картофель, томаты и перцы. Об этом сообщило Ura.ru .

По мнению эксперта, успех защиты сада заключается в комплексном подходе. Во-первых, регулярные осмотры кустов необходимы для своевременного обнаружения яиц вредителей, располагающихся зачастую на нижней стороне листа.

При выборе защитных средств важен принцип ротации препаратов, основанный не на названиях марок, а на активных компонентах, обеспечивающих эффект разнообразия воздействия на насекомых. Специалист также обратил внимание на важность двойной обработки — вторую процедуру желательно проводить спустя неделю-полторы после первой.

Биолог отметил, что грамотная агротехника — соблюдение правил севооборота, использование специальных маскирующих растений и посадка культур-приманок — существенно повышает шансы защитить урожай от нашествия полосатых захватчиков.