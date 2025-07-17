Биолог Смирнов посоветовал дважды обрабатывать растениях от колорадского жука с интервалом в 10 дней

Кандидат биологических наук, директор института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета Сергей Смирнов поделился эффективными методами борьбы с колорадским жуком. В интервью сайту URA.RU эксперт подчеркнул необходимость регулярного осмотра растений, уделяя особое внимание нижней стороне листьев.
«Препараты, рекомендованные для личных подсобных хозяйств, в целом достаточно безопасные. Их делают с учетом того, что применять их будут не профессиональные агрономы, а обычные садоводы», — цитирует специалиста сайт RT.
Смирнов подчеркнул важность чередования препаратов по классу действующего вещества и проведения обработки минимум два раза с интервалом в 7–10 дней.
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