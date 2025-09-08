Биолог Слынько рекомендовала сделать подкормку из крапивы для удобрения капусты и томатов
Доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько в беседе с «Газетой.Ru» поделилась эффективным методом приготовления натурального удобрения.
По словам эксперта, для создания подкормки необходимо собрать молодую крапиву до начала цветения и измельчить ее. Затем крапиву следует уложить в пластиковую бочку или ведро и залить водой (примерно килограмм сырья на 10 литров воды). Средство будет готово через 10–14 дней, отметили «Известия».
Эта подкормка отлично подойдет для удобрения томатов, перца, капусты и клубники. Слынько также рекомендовала поливать растения этим средством два раза в месяц в первой половине лета и один раз в месяц во второй половине.