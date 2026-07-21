Биолог Слынько рассказала, что оптимальное время для «тихой охоты» на грибы наступает через трое суток после дождя

Биолог Елена Слынько поделилась рекомендациями, в какой период лучше всего идти собирать грибы. По ее словам, многие грибники совершают ошибку, отправляясь за добычей сразу после дождя, написало Ura.ru .

Слынько объяснила, что грибы не вырастают «не по дням, а по часам». Их рост — результат сложной биологической подготовки, которая занимает несколько суток.

Первый обильный дождь после засухи лишь дает сигнал к пробуждению грибницы, но сам по себе не создает урожай. Чтобы грибница получила достаточно питания, влага должна медленно просочиться вниз на глубину 10–15 сантиметров. При длительной засухе этот процесс занимает минимум два-три дня регулярных дождей.

Даже когда вода наконец доходит до цели, грибница начинает активно перекачивать влагу и сахара к точкам, где заложены зачатки плодовых тел. Но рост самого гриба — это не мгновенное растягивание, а сложный процесс деления клеток.

При идеальной температуре около +18...+22 градусов плодовое тело прибавляет в среднем по 1–2 миллиметра в высоту или диаметр в сутки. От микроскопического узелка-примордий, скрытого во мху, до полноценного белого гриба размером с кулак проходит путь длиной в 3–5 дней. Массовый выход белых грибов обычно начинается только через 2–4 дня после осадков при условии теплой ночи с температурой +15...+20 градусов.

Оптимальное время для «тихой охоты» наступает примерно через трое суток после начала дождливого периода. К этому моменту земля уже глубоко пропитана водой, влажность воздуха остается высокой, но сами шляпки успевают немного обсохнуть от поверхностной росы, окрепнуть и набрать насыщенный вкус и аромат.