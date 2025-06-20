Биолог Симаков рассказал, что встреча с крупным сомом для человека может быть опасной

В жару многие россияне устремляются к водоемам, не подозревая о возможной опасности. Доктор биологических наук, профессор и гидробиолог Юрий Симаков рассказал URA.RU о потенциальных угрозах, которые представляют крупные сомы, и о том, как избежать встреч с этими речными хищниками.

Сомы могут достигать значительных размеров — до пяти метров в длину, хотя такие экземпляры редки.

«Такие огромные размеры сом может набрать только в том случае, если живет очень долго, более 100 лет», — объясняет Симаков. Даже особи длиной 2,5–3 метра представляют серьезную угрозу. Особенностью сомов является отсутствие предела роста: они могут расти на протяжении всей жизни.

Профессор подчеркивает, что человек не входит в естественный рацион сома, но встреча с крупной особью может быть опасной.

«Сомы длиной от 2,5–3 метров представляют реальную опасность. Они физически способны затащить человека в воду и употребить в пищу», — поясняет ученый.

Сомы могут проявлять агрессию, если их потревожить или они почувствуют угрозу. По словам профессора, наибольшая концентрация крупных сомов наблюдается в определенных регионах России, например, в дельте Волги, в районе Астрахани. Однако из-за активного вылова их популяция сократилась.

Несмотря на редкость зафиксированных случаев нападения сомов на людей, эксперт настаивает на соблюдении мер предосторожности.