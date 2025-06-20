Биолог Шакурова предупредила, что в песочнице можно заразиться опасными паразитами

Песочницы — место, где дети могут весело и безопасно проводить время, однако, как оказалось, эти места могут таить в себе и опасности. Как сообщает «НТР24» , песочницы могут быть рассадником паразитов.

Биолог Казанского федерального университета Наталья Шакурова предупреждает, что песок привлекает уличных животных, которые могут использовать его для самовыгула. Это чревато тем, что в песке могут оказаться яйца опасных паразитов, включая ленточного червя, написала Neva.Today.

По словам эксперта, угрозы для здоровья ребенка возникают, когда песок попадает в рот. Даже небольшой порыв ветра может занести песок на слизистые оболочки. Чтобы минимизировать риски, стоит выбирать песочницы, которые закрывают на ночь. Также важно следить за регулярностью обновления песка в песочнице.