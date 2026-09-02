Биолог Сафонов назвал способы избавиться от мокриц в ванной

Биолог Дмитрий Сафонов посоветовал проверять трубы на протечки, проветривать ванную и просушивать коврики и мочалки, чтобы избавиться от мокриц, сообщает Москва 24 .

Жители Москвы стали чаще жаловаться на мокриц в домах: число заявок на дезинсекцию выросло на 80%, сообщил ранее телеграм-канал Mash. По словам Сафонова, осенью это обычное сезонное явление: из-за холода и переувлажненной почвы ракообразные ищут теплые и влажные места.

В квартирах мокрицы обычно селятся в ванной, туалете, под раковиной и в подвалах. Чаще с ними сталкиваются жильцы первых этажей. Мокрицы могут повреждать комнатные растения, но в основном вызывают у людей эстетический дискомфорт.

Биолог рекомендовал осмотреть краны и трубы на предмет протечек, а после душа тщательно проветривать ванную. Он также посоветовал полностью просушивать тряпки, мочалки и коврики. Поскольку мокрицы питаются гниющей органикой, мусор из квартиры следует выносить регулярно.